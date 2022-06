Occhiali usati: ora la raccolta è al CremonaPo

CREMONA - Ora anche il centro commerciale CremonaPo diventa punto di riferimento per il progetto “Raccolta occhiali usati” dei Lions di Cremona. Da oggi sarà possibile portare nell’apposito contenitore che si trova in galleria al piano terra, posto di fronte al negozio di ottica Salmoiraghi & Viganò, gli occhiali da vista e da sole che non si utilizzano più, affinché diventino nuove paia di occhiali per chi ne ha bisogno e non può permettersene l’acquisto.

UN PROGETTO NATO 19 ANNI FA

Il progetto firmato dai Lions ha origine e radici lontane: il Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati Onlus nasce 19 anni fa, ma i Lions di tutto il mondo sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono spediti in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, poi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive. Nei Paesi in via di sviluppo, un esame della vista costa quanto il salario di un mese, e un solo dottore spesso è al servizio di una comunità di centinaia di migliaia di persone. In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle classi scolastiche.

Negli ultimi mesi, il Centro Italiano Lions raccolta occhiali usati Onlus ha ricevuto richieste di occhiali per i profughi ucraini da Ungheria, Polonia e Romania: la richiesta è stata prontamente accolta e sono già stati spediti oltre 5000 paia di occhiali verso i campi profughi e le realtà che ne avevano necessità.

Gli occhiali usati, raccolti e riportati a nuova vita dai Lions, arrivano dovunque ce ne sia bisogno, anche in Italia: a novembre dello scorso anno sono stati donati alla casa circondariale di Civitavecchia, nei mesi precedenti avevano raggiunto diverse Rsa in giro per l’Italia.

Di questi dispositivi, dai bambini fino agli anziani, ce n’è un gran bisogno in tutto il mondo. Per questo i Lions lavorano affinché la rete di punti di conferimento di occhiali usati sia sempre più estesa: ora a Cremona c’è una postazione in più dove poter compiere un gesto semplice ma di grande aiuto.