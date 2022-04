Occhiali usati, campagna di raccolta del Lions Club Casalmaggiore

CASALMAGGIORE - Negli ultimi giorni il Lions Club Casalmaggiore ha rinnovato la campagna di raccolta degli occhiali usati da inviare al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso in modo da portare aiuto a chi non ha un oggetto tanto indispensabile per la vita quotidiana. Il presidente del Lions Club Casalmaggiore Paolo Bini si è recato personalmente presso l’Ottica Busi e la Farmacia Comunale di Casalmaggiore, con i quali da tempo è stata attivata una solida collaborazione, per svuotare i totem-contenitori di occhiali usati e procedere in seguito alla spedizione del materiale lì contenuto.

SOLIDARIETA' SOCIALE.

Il club ha notato come la solidarietà sociale sia ancora viva nel nostro territorio, dal momento che il numero elevato di occhiali raccolti ha evidenziato la sensibilità dei cittadini. La generosità ha coinvolto tutta la popolazione senza distinzione di ceto o genere, caratteristica ben evidenziata dalle differenti tipologie di occhiali raccolti. Infatti, ne sono stati donati di diversi tipi, da quelli classici per la vista a quelli da sole, per adulti o per bambini. Visto il successo del service, Bini ha proposto di ripetere l’attività di raccolta, coinvolgendo tutti i soci.

Il Programma Lions di raccolta e riciclaggio degli occhiali è stato adottato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei Paesi in via di sviluppo.