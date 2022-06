In tre senza biglietto su un treno, denunciati per interruzione di pubblico servizio

CREMONA - Sono stati denunciati dai carabinieri di Cremona per interruzione di pubblico servizio, tre cittadini stranieri di 47, 21 e 32 anni, tutti pregiudicati e senza fissa dimora. L’intervento è iniziato verso le 14.30 del 10 giugno quando la Polfer di Milano ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri dei Cremona chiedendo un intervento al binario numero 3 della stazione ferroviaria di Cremona dove un capotreno e un controllore avevano dei problemi con tre cittadini stranieri ubriachi, molto nervosi e senza biglietto. La pattuglia, arrivata sul posto, è stata contattata dal capotreno del convoglio in partenza per Brescia e i militari sono stati accompagnati nel vagone dove erano seduti i tre che subito sono apparsi alterati dall’abuso di alcolici. Uno di loro teneva anche in mano una bottiglia di liquore che passava agli amici per continuare a bere. Vista la situazione e il fatto che i tre non erano collaborativi, sono arrivati altri militari di rinforzo che hanno consentito di identificare in sicurezza gli stranieri. A quel punto i tre uomini sono stati accompagnati presso la caserma Santa Lucia e da un controllo in banca dati è risultato anche che a uno di loro doveva essere notificato un’ordinanza di applicazione della misura della libertà controllata emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova.