Madonna di Brancere, il don: «La processione il 15 agosto si farà»

CREMONA - Il 15 agosto la processione si farà: «Se la statua nuova in vetroresina sarà pronta, la faremo con quella; altrimenti sul Po porteremo l’effige lignea del XVIII secolo, come si è sempre fatto. E visto che ormai è un evento che non coinvolge solo Stagno, ho chiesto la collaborazione di tutti. Ma non ho imposto niente a nessuno, sia chiaro. Anzi: la collaborazione è fondamentale per la buona riuscita di una processione tanto cara ai fedeli».

Don Pierluigi Vei

Don Pierluigi Vei getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la lettera che annunciava la realizzazione di una statua della Madonna in vetroresina invitando canottieri, Comuni rivieraschi e altri enti a contribuire economicamente e a partecipare più attivamente all’organizzazione della processione sul Po. Una posizione che ha spiazzato un po’ tutti, interpretata come uno sfilarsi dall’organizzazione complessa di un evento ormai prossimo.



Ma l’appello alla collaborazione ha fatto breccia. Tant’è che lunedì alle 17, in municipio a Stagno Lombardo, si terrà una riunione alla quale saranno presenti i sindaci di Cremona e di Stagno, Gianluca Galimberti e Roberto Mariani, il presidente di Assocanottieri Maurilio Segalini e forse lo stesso don Vei. Un incontro per un chiarimento, per capire cosa è possibile fare in concreto, oltre che a contribuire economicamente. Nei giorni prossimi verranno contattati anche altri sindaci e amministratori dei Comuni rivieraschi, che è vero che non sono interessati direttamente alla manifestazione sul Po, essendo a nord di Cremona o a sud di Stagno, ma che alla funzione religiosa del pomeriggio al Sales hanno sempre partecipato.

10 MILA EURO PER LA NUOVA STATUA

La nuova statua avrà un costo di quasi 10 mila euro e sarà realizzata con la tecnica della scansione 3D, che in realtà sulla Madonna di Brancere è già stata fatta. Come spiega don Vei, don Pedro per tutti: «Confermo che la ditta è già venuta a Brancere e ha fatto la scansione. Mi hanno assicurato che per il 15 agosto sarà pronta. Le difficoltà stanno nel colore: la tecnica 3D riproduce fedelmente le forme, ma non il colore, che dunque deve essere passato a mano. Abbiano scelto questa tecnica e non quella del calco in gomma perché quest’ultima è invasiva e non dà risultati molto apprezzabili. Spero che la nuova statua sia all’altezza di quella antica, che la riproduca in modo fedele, altrimenti in processione verrà portata quella Settecentesca. Dunque confermo che la processione sul fiume si farà».

Spero nella Provvidenza e credo proprio che i soldi li troveremo. Così come vorrei trovarli per sistemare il santuario mariano di Brancere

Ci sarebbe il rischio, dunque, che la nuova Madonna venisse accantonata, anche se il sacerdote spiega: «Mi hanno assicurato che i risultati saranno ottimi, queste nuove tecniche funzionano. Del resto spero che nessuno abbia da obiettare sul fatto che io voglia salvaguardare una statua, che oltre ad avere una funzione devozionale è anche un patrimonio artistico. È una statua del Settecento: è normale portarla in barca, su un carro o su un furgone? Questa mia preoccupazione l’ho espressa ai miei superiori già lo scorso anno, e poi mi sono mosso, come è mio diritto e dovere. Forse qualcuno ha interpretato male la mia lettera, che non vuole essere né un’imposizione, ci mancherebbe, né uno sfilarsi».

Don Vei spiega inoltre che la «nuova statua non sarà di plastica, ma di vetroresina, che è tutt’altra cosa».

L’iter dunque è già stato avviato: mancano i soldi, però. Don Pedro è fiducioso e non ha dubbi nel rassicurare i fedeli: «Spero nella Provvidenza e credo proprio che i soldi li troveremo. Così come vorrei trovarli per sistemare il santuario mariano di Brancere».