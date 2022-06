Un malore improvviso ha fermato il cuore del 58enne Mauro Tavani

CASTELVETRO - Lutto nella Bassa Piacentina per la morte di Mauro Tavani, 58enne conosciuto anche a Cremona dagli appassionati del Po. E proprio a pochi passi dal Grande Fiume, il suo cuore si è fermato a causa di un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri in località Maginot è atterrato anche l’elisoccorso del 118 di Parma. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, anche con defibrillatore, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Monticelli, mentre l’impresa Montani si è occupata del recupero della salma.

Tavani era originario di Villanova, ma di fatto la sua casa era diventata proprio località Maginot, con le sue caratteristiche strutture in legno a ridosso del Po. Amava pescare, andare in barca, passeggiare sulle sponde. Hobby sfociato anche nell’apertura di un blog online - Pescando mi diverto - che descriveva così: “Biografia di una passione sfrenata e un piccolo spazio per la mia musica preferita, afro funky”.