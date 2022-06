Vende una gomma per auto online ma finisce per sborsare 1550 euro, denunciata la truffatrice

CREMONA - Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno denunciato per truffa una cittadina italiana di 37 anni, residente in provincia di Napoli e con precedenti di polizia a carico. L’indagine è iniziata dopo la querela presentata da una donna del posto che ha riferito che a fine novembre dello scorso anno ha creato un’inserzione su un sito di vendite online per la vendita di un gomma per auto.

La vittima è stata contattata da un uomo che era interessato all’acquisto dell’oggetto. Questi, durante alcune telefonate, ha spiegato alla venditrice attraverso quali modalità avrebbe effettuato il pagamento. La donna, non potendolo fare da sé, ha incaricato il marito di recarsi presso uno sportello bancomat per effettuare delle operazione che l’acquirente riteneva necessarie per poi attivare il corriere per il ritiro della gomma. L’uomo, in contatto telefonico con l’acquirente e non avendo capito che lo stava raggirando, è stato convinto ad effettuare delle operazioni a favore di un conto in uso al truffatore. L’autore del raggiro infatti lo ha convinto ad inserire dei codici per effettuare ben sei transazioni a suo favore per un totale di oltre 1550 euro.

Nel frattempo la moglie, che riceveva sul telefono le notifiche delle transazioni e aveva capito che li stavano raggirando, ha bloccato la carta, ha presentato la querela e hanno avuto inizio gli accertamenti. Le conseguenti verifiche svolte dai Carabinieri di Cremona sull’intestatario del conto a favore del quale sono state effettuate le transazioni e del numero di telefono del truffatore hanno permesso di identificare l’autore del raggiro, identificato nella 37enne, che è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria.