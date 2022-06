Ruba una borsa e delle scarpe al "Globo", inchiodata dalle barre antitaccheggio

CREMONA - Nella mattina del 6 giugno, verso le 11.00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato una cittadina straniera di 30 anni, con precedenti di polizia a carico, per tentato furto aggravato di abbigliamento. La Centrale Operativa ha inviato la pattuglia in via delle Fiamme Gialle perché nel negozio di abbigliamento “Globo” era stata fermata una donna che aveva rubato dell’abbigliamento e delle calzature dai banchi vendita.

Presi contatti con gli addetti alla vigilanza del negozio, i militari giunti sul posto sono venuti a conoscenza di quello che era successo. Nell’uscire dal supermercato, una donna aveva attivato le barriere antitaccheggio oltrepassandole ed è stata fermata da un addetto alla vigilanza. La donna ha ammesso di avere preso e nascosto in una borsa dei capi di abbigliamento e delle scarpe che aveva prelevato dagli scaffali e ai quali aveva tagliato, per mezzo di una forbice, le etichette e i dispositivi antitaccheggio.

La donna è stata quindi identificata e, nella borsa, le sono state trovate due magliette e due paia di scarpe per un valore di circa 70 euro. Inoltre, la donna è stata trovata in possesso delle forbici, utilizzata per commettere il reato, che sono state sequestrate. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale mentre la 30enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Cremona per tentato furto aggravato.