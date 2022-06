Cremona-Brescia: bene i nuovi treni, ma urge un confronto anche su altri temi

CREMONA - “Prendiamo atto con soddisfazione dell’arrivo dei nuovi treni anche sulla tratta Brescia-Cremona, arrivo richiesto con forza, negli anni scorsi, da noi e da tutto il territorio, a partire dai pendolari. Riguardo agli arrivi previsti nel 2023 sulla Cremona-Treviglio, confidiamo che le tempistiche indicate siano rispettate”. Con queste parole il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, si rivolge nella lettera inviata a Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, alla quale ha scritto per rinnovare la richiesta di un incontro. “Sono infatti ancora aperte partite strategiche, che meritano una risposta conclusiva - scrive il sindaco -, in particolare penso al raddoppio della ferrovia Mantova-Cremona-Codogno: sappiamo che il percorso è in atto e che il Commissario straordinario del Governo è al lavoro anche in interazione con Regione Lombardia. Un punto sullo stato di avanzamento dei lavori è necessario. Per questo stiamo per chiedere anche al Commissario un incontro di verifica”.

Nelle lettera il sindaco sottolinea che un altro oggetto dell’auspicato confronto sarà la tratta Cremona -Piacenza: “Siamo infatti convinti che un investimento sostenibile che completi la Brescia-Cremona con un collegamento con Piacenza sia molto importante per il territorio e per le due regioni”, scrive Galimberti. “Ci sono poi altri temi rispetto ai quali fare un punto, come ad esempio la sicurezza sui convogli, tema sul quale certamente Lei si è rivelata sensibile”, prosegue il Sindaco, che conclude così la sua lettera di sollecito: “Confidiamo quindi che sia possibile un incontro a breve e, nel rivolgerle l’apprezzamento per i nuovi convogli, le garantiamo sempre la nostra fattiva collaborazione. Il nostro territorio e la nostra città stanno vivendo un momento di sviluppo e di crescita e hanno bisogno di un grande sforzo sulle infrastrutture di collegamento”.