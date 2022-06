Pediatra di famiglia, Francesca Pelucchi trasferisce l'attività

CASALMAGGIORE - L’Ats della Val padana, tramite il dirigente medico delle cure primarie, area territoriale, di Cremona, Lucio Aramini, comunica il trasferimento delle attività della pediatra di famiglia Francesca Pelucchi. “La dottoressa Pelucchi - si legge nella nota - trasferirà la propria attività di pediatra di famiglia convenzionata con il servizio sanitario nazionale nell’ATM di Brescia a decorrere dal 4 luglio. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza l’Ats della Val padana, sede territoriale di Cremona, ha nominato come incaricata provvisoria la dottoressa Angelica Santoro”.

Nel caso si voglia usufruire della sua assistenza, in attesa dell’inserimento del pediatra definitivo, non bisognerà effettuare alcuna scelta. “Rimane comunque salva la possibilità di effettuare la scelta di un altro pediatra, operante nell’ambito territoriale di Casalmaggiore, recandosi presso gli uffici di scelta-revoca in Casalmaggiore, piazza Garibaldi 3 (telefono 0375-284120 o 0375-284121) nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 8 alle 16 (orario continuato), martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30.



Per l’operazione indicata è possibile presentarsi di persona, muniti di tessera sanitaria e di documento di identità; tramite persona incaricata munita di delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria e documento d’identità del delegante e del delegato. La scelta del medico è effettuabile online collegandosi al sito www.crs.lombardia.it (numero verde 800.030.606) oppure tramite e-mail da inviare all’indirizzo assintegrativa.casal@asst-cremona.it. Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 0375-284120 o 0375-284121.