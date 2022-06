Siccità, giù altri 10 centimetri: il Po sempre più smilzo

CREMONA - Nuovo record negativo per il fiume Po, che ieri pomeriggio, all’altezza del vecchio ponte in ferro, ha raggiunto quota -8,20. La stazione idrometrica dell’Aipo ha infatti registrato circa dieci centimetri in meno rispetto al giorno prima e, considerato il caldo africano, il valore rischia di scendere ulteriormente.

Anche l’istogramma di Arpa Lombardia relativo all’altra stazione idrometrica, si presenta con una linea verso il basso: annuncia un possibile, ulteriore, peggioramento nelle prossime ore. É vera emergenza.

Nel Cremonese e nel vicino territorio piacentino è ricominciata la caccia ai reperti

E proprio alla luce di una situazione che sta diventando di giorno in giorno più preoccupante, è stata convocata una nuova seduta dell’Osservatorio sulla crisi idrica: l’Autorità distrettuale del fiume Po si riunirà il prossimo 21 giugno, per continuare a monitorare quella che è già stata definita come «la peggiore crisi da 70 anni ad oggi».

Intanto, mentre a Vercelli sono riemersi i resti di un ponte medioevale, nel Cremonese e nel vicino territorio piacentino è ricominciata la caccia ai reperti. Soprattutto lungo lo spiaggione di località Ponticello, particolarmente affollato.