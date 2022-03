Tentano l'assalto in un'azienda di formaggi di via Bastida, colpo sventato dai Cc

CREMONA - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona e della Stazione di Pizzighettone, con la collaborazione del personale dell’istituto di vigilanza Civis, hanno sventato un tentativo di furto presso un deposito di formaggi di via Bastida a Cremona. Intorno alle 1 e 20 di questa notte, la Centrale Operativa dell'Arma ha ricevuto una richiesta di intervento da parte del personale della società di vigilanza, che a sua volta aveva avuto una segnalazione di intrusione presso i l’azienda-deposito di formaggi da parte di tre persone. Inoltre, le telecamere di sorveglianza della ditta subito dopo sono state spostate, quindi era evidente che fosse in atto un tentativo di accesso a fine di commettere un furto. Sono state inviate sul posto le pattuglie della Sezione Radiomobile di Cremona e della Stazione di Pizzighettone che, insieme a personale della vigilanza privata, hanno circondato su tre lati il deposito, ma non hanno notato nulla di strano.

Entrati nel piazzale della ditta, utilizzando le chiavi in possesso della vigilanza privata, i militari si sono portati sul retro, unico lato che non avevano potuto controllare in precedenza perché confinante con un’altra azienda. Nel lato posteriore due telecamere sono risultate sollevate e nel piazzale era presente un muletto con le chiavi inserite. I militari hanno notato la strana posizione del muletto e il piazzale era completamente buio. Fatto luce con le torce personali, hanno visto che il muro di recinzione tra le due ditte era stato abbattuto con delle mazze poi abbandonate sul posto. Giunti i proprietari delle due ditte, i militari hanno ricostruito che i ladri all’arrivo dei carabinieri erano scappati dal retro e che erano giunti presso la ditta di lavorazioni meccaniche utilizzando un muletto. Sono quindi entrati nella ditta di lavorazioni meccaniche manomettendo il cancello carraio, hanno spostato le telecamere e hanno tagliato i cavi elettrici creando un corto circuito e spegnendo completamente l’illuminazione di questa ditta.

I ladri hanno quindi abbattuto il muro che separa la ditta di lavorazioni meccaniche con l’azienda-deposito di formaggi e hanno fatto entrare il muletto nel piazzale retrostante di quest’ultima ditta. Poi con una scala appoggiata al capannone del deposito di formaggi sono saliti sul tetto dell’azienda e hanno raggiunto una finestra che dava accesso all’ala principale dell’azienda e, dopo averla forzata, hanno introdotto una seconda scala con la quale calarsi all’interno del capannone adibito al taglio e al confezionamento del formaggio. A quel punto, però, è scattato l’allarme da parte della società di vigilanza che aveva notato delle anomalie e che ha subito richiesto l’intervento dei militari che, giunti immediatamente sul posto, hanno impedito che il furto fosse portato a termine, mettendo in fuga il terzetto di ladri.