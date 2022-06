Marciapiedi disastrati: sistemazione in arrivo

CASALMAGGIORE - Nei prossimi mesi sono previsti alcuni importanti interventi di sistemazione di strade e marciapiedi, a cura del Comune, mentre è più incerta la tempistica sull’effettuazione della sistemazione dei punti degradati della strada statale 343 Asolana, di competenza dell’Anas.

MARCIAPIEDI E STRADE



Grazie ad un contributo del ministero dell’Interno di 60 mila euro, previsto per il Comuni con popolazione tra 10.001 e 20 mila abitanti, il Comune effettuerà attesi lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e di una porzione di manto stradale, in via Volontari del Sangue e in via del Lavoro. La giunta comunale ha già approvato il progetto esecutivo, redatto da Laura Cortellazzi, istruttore tecnico del Comune.

Anche via Del Lavoro sarà interessata dagli interventi di riqualificazione



Nella relazione tecnica descrittiva si ha un quadro della situazione delle zone in cui è previsto l’intervento. «Attualmente — scrive il tecnico — le vie citate si presentano in stato manutentivo precario, soprattutto per quanto riguarda lo stato d’usura dei marciapiedi. Le due strade sono di collegamento alla scuola elementare e al polo sportivo della città, percorsi giornalmente da vari studenti e ragazzi, oltre che dai residenti».

Quali le necessità evidenziate? «Risulta evidente che le necessità riguardano prevalentemente il ripristino dello strato d’usura del tappetino, il rifacimento di porzioni di cordoli. Solo in alcuni puntuali sezioni, il rifacimento dovrà considerare anche il sottofondo. Dovranno eseguirsi i raccordi con pendenze e quote adeguate per armonizzare il calpestio e evitare il formarsi di barriere architettoniche».

L’intervento viene definito «di semplice esecuzione». Si demoliranno le porzioni di cordoli non più recuperabili, con il nuovo riposizionamento di cordoli in cls, si scarificheranno le porzioni, sia di marciapiedi, sia in sede stradale, per poi eseguire il rifacimento a caldo del tappetino d’usura. Solo nei punti dove anche il fondo risulta compromesso, verrà eseguito un intervento di ripristino anche del sottofondo, ad esempio come in una piccola parte del marciapiede dove mancano totalmente i cordoli e le quote del calpestio non risultano conformi. Il totale del progetto è di 60 mila euro, corrispondente al contributo statale concesso.

Al momento è impossibile dire quando i lavori potranno essere effettuati, perché c’è tutto l’iter di assegnazione delle opere da rispettare, ma si può presumere che l’intervento possa essere attuato entro il prossimo autunno. L’aggiudicazione dovrebbe comunque avvenire a luglio.

L'ASOLANA

Un tratto dell'Asolana ammalorata



Cresce l’attesa per la prevista sistemazione dei tratti della statale Asolana messi peggio. Ad intervenire deve essere l’Anas, proprietaria della strada, che il Comune ha già sollecitato più volte. I rattoppi con asfalto freddo non bastano più, adesso è necessario un intervento radicale. Il progetto c’è già e l’auspicio è che entro la prossima estate si possa davvero intervenire, anche perché ci sono alcuni punti messi davvero male, tra buche e avvallamenti, in prossimità della rotonda Conad e della rotonda Diotti e molti cittadini si lamentano.

Si ricorderà che l’Anas nel 2021, da agosto a settembre, era intervenuta in modo piuttosto massiccio a sistemare l’Asolana dalla rotonda Sereni, che era diventata un colabrodo, sino a Piadena. A San Giovanni in Croce erano state risolte le criticità pesanti presenti soprattutto a sud del centro abitato, ma non solo. L’impresa aveva lavorato anche di notte per creare meno disagi possibili alla circolazione. Era rimasto escluso però il tratto della 343 interno al centro abitato di Casalmaggiore. Ora tocca a lui.