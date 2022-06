Seggi aperti: a Crema sei candidati sindaco per il dopo Bonaldi

CREMA - Il dado è tratto e non si torna più indietro. Oggi è il giorno in cui i sei candidati sindaco e l’esercito di candidati consiglieri, ben 322, si sottopongono al giudizio dei 27.306 elettori cremaschi.

Seggi aperti dalle 7 alle 23, con lo spoglio per le comunali che inizierà domani alle 14. In nottata, infatti, andranno prima conteggiate le schede dei cinque referendum.

I competitor per la fascia tricolore sono, in rigoroso ordine alfabetico: Simone Beretta (Crema non è uno slogan), Fabio Bergamaschi (Centrosinistra), Maurizio Borghetti (Centrodestra), Manuel Draghetti (Movimento Cinque Stelle), Paolo Losco (Sinistra unita) e Oronzo Santamato (Noi Crema).

IL BALLOTTAGGIO



Nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 50% più uno dei voti validamente espressi, si andrà al ballottaggio, fissato per domenica 26. Nel centrosinistra si presentano 138 aspiranti consiglieri, raggruppati in sei liste, mentre sono 94 quelli in corsa per il centrodestra. Gli altri 88 fanno parte delle altre quattro liste: Cinque Stelle, Noi Crema, Crema non è uno slogan e Sinistra unita.

A votare sono potenzialmente più femmine che maschi: 13.651 contro 12.526. Sono compresi i 1.098 elettori Aire (Anagrafe popolazione italiana residente all’estero) che possono votare per corrispondenza. In questo caso prevalgono gli uomini: 610 rispetto a 488 femmine. I seggi ordinari sono 38, gli speciali 4: la residenza sanitaria assistenziale Lucchi di via Zurla, Fondazione Benefattori Cremaschi (sede di via Kennedy) e due all’ospedale Maggiore. Saranno impegnati 160 scrutatori, 38 segretari e 42 presidenti di seggio.

QUI COME SI VOTA

Al momento del voto ciascun elettore può: tracciare un segno solo sul candidato alla carica di sindaco. In questo caso il voto va al solo candidato sindaco. Tracciare un segno solo su una delle liste collegate o sia sul candidato sindaco, sia su una delle liste. In entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco, sia alla lista. Tracciare un segno sul candidato sindaco ed un altro su una lista non collegata (voto disgiunto).

È possibile esprimere una preferenza scrivendo il cognome (cognome e nome nel caso di omonimi) di un candidato consigliere sulla riga posta a fianco del contrassegno di lista. Infine, l’elettore può esprimere due preferenze per i candidati consiglieri comunali, purché siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista. Per votare bisogna presentarsi muniti di carta d’identità e tessera elettorale. Gli elettori non sono obbligati a indossare la mascherina per entrare ai seggi, ma l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale è fortemente raccomandato.