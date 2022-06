Folla in lacrime per l'ultimo saluto a Oriana

RIVOLTA - La basilica di Santa Maria e San Sigismondo non è stata in grado di contenere le tante persone che oggi alle 15 hanno preso parte ai funerali di Oriana Fregoni, la quattordicenne morta mercoledì per le ferite riportate la sera prima, quando era stata investita da un'auto a Lodi mentre stava attraversando la strada per recarsi ad una festa organizzata dalla sua scuola, il Liceo Scientifico Gandini, dove aveva frequentato il primo anno.

La messa funebre è stata officiata dal parroco di Rivolta, don Dennis Feudatari ed accompagnata dalle note del coro dell'oratorio.

Gli striscioni preparati dai suoi amici (FotoLive/Jacopo Zaninelli)

Gli ex compagni di classe delle scuole elementari e medie di Rivolta e quelli del Gandini hanno deposto delle rose sulla bara bianca di Oriana e l'hanno ricordata con brevi messaggi al termine della messa e con due striscioni esposti sul sagrato della basilica prima che il corteo funebre partisse per il cimitero di Rivolta dove la salma della ragazzina è stata tumulata.

La basilica di Rivolta non è riuscita a contenere tutta la gente accorsa per dare l'ultimo saluto a Oriana (FotoLive/Jacopo Zaninelli)

Il Gandini le intitolerà uno spazio comune, all'aperto, dove gli studenti sono soliti ritrovarsi e fermarsi a studiare.