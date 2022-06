Happy News, la salute mentale incontra tv e radio

CREMONA - Anche quest’anno il laboratorio di lettura Happy News: a caccia di buone notizie è tornato al Porte Aperte Festival (PAF) con un’edizione del tutto fuori dall’ordinario, grazie al contributo di Andrea Marchesi (speaker radiofonico di Radio Deejay), Cristina Coppola (giornalista televisiva per Cremona1) e Raffaella Barbierato (Direttrice della Biblioteca Statale di Cremona).

L’incontro, condotto da Francesco Casali (Educatore, ASST Cremona), ha visto la partecipazione di numerosi utenti dei Servizi di Salute Mentale dell’ASST Cremona e cittadini, del Direttore Socio-Sanitario dell’ASST Cremona, Paola Mosa e del Responsabile Area Riabilitativa della Psichiatria, Roberto Pezone.

Dal legame che unisce musica e buon umore, al ruolo della voce per far sentire gli spettatori della radio coinvolti e partecipi, al motivo che ogni giorno spinge una redazione a scegliere una notizia piuttosto che un’altra, alle fake news, si è creato un vero e proprio dibattito in tema di comunicazione, giornalismo, salute e cultura. Non sono mancati i momenti di leggerezza e scambi di battute tra ospiti e partecipanti, creando un clima disteso e informale.

Il pubblico all'evento

Come è emerso durante l’incontro, eventi come questo, e come il Festival che lo ha ospitato, aprono non solo metaforicamente, ma letteralmente le porte all’inclusione. Questo obiettivo si raggiunge solo se ciascuno inizia ad accettare le proprie debolezze e fragilità, perché non c’è differenza tra chi soffre di disturbi mentali e chi no (o non ne è consapevole).

L’iniziativa è realizzata dall’Area riabilitativa della Psichiatria n. 29 e dall’UO Comunicazione dell’ASST di Cremona.

UN MODO PER SENTIRSI PARTE DEL MONDO

Scopo dell’iniziativa è porre in risalto il lato positivo della realtà e i suoi accadimenti attraverso la libera lettura di quotidiani locali e nazionali. Dalla condivisione degli articoli individuati da ogni partecipante nasce una rassegna stampa “alternativa” che, portando alla luce notizie e argomenti spesso nascosti o in secondo piano, suscita curiosità e dibattito tra i presenti.

LE HAPPY NEWS SONO ANCHE ONLINE!

Lo scorso marzo è nato l’Happy Blog: una rubrica di attualità settimanale, curata da utenti e operatori, pubblicata ogni venerdì sul sito della Biblioteca Statale di Cremona.

Gli articoli sono consultabili liberamente all’indirizzo web: https://sites.google.com/view/bibliotecastataledicremona/blog

TORNA ANCHE LA BICICARGO DEL BOOKCROSSING

Dopo due lunghi anni di stop, è tornata la bici-cargo del Bookcrossing: una biblioteca itinerante, inclusiva ed ecologica. Itinerante, perché è stata pensata come una bici-cargo per poter essere presente in diversi luoghi e attraversare i momenti più significativi della vita cittadina.

Inclusiva, perché la cura della libreria è affidata ad un gruppo di utenti e utenti esperti (ESP) dell’Area Riabilitativa di Psichiatria, che in questo modo possono sperimentare un rapporto più attivo e impegnato con il contesto sociale. Ecologica, perché dà la possibilità di scambiare libri in autonomia, creando un vero e proprio ricircolo dei volumi a disposizione di tutti i cittadini.