Tentata truffa del finto avvocato, sventati due casi a danni di anziane

CALVATONE - Tentativi di truffa fortunatamente falliti a Calvatone. Il primo caso è avvenuto quando un fantomatico maresciallo dei carabinieri ed un altrettanto fantomatico avvocato hanno chiamato una signora anziana del paese spiegandole che il figlio - di cui conoscevano tutti i dati, compresi quelli dei famigliari e della sua macchina -, aveva causato un incidente in cui era rimasta vittima una donna. Per aumentare la drammaticità della situazione, i malfattori hanno aggiunto che le forze dell’ordine stavano per incarcerare il figlio. Per evitare l’incarcerazione, la madre avrebbe dovuto sborsare subito 6.500 euro. Ma, a quanto è emerso, hanno anche comunicato che si sarebbero accontentati anche di meno o, in alternativa sarebbe andato bene anche dell’oro. Già dalle modalità di azione, evidente il tentativo di realizzare una truffa che solo un caso fortuito ha permesso che non sia andata a buon fine. È stata fatta denuncia alla stazione dei carabinieri di Piadena. Lo stesso episodio, pure fallito, si è ripetuto nei confronti di un’altra signora.