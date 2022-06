Treni, giornata da dimenticare. Pesanti i disagi per i passeggeri

CREMONA - La causa potrebbe essere stata il maltempo della scorsa notte, con le scariche elettriche dei fulmini caduti nell’area di Cavatigozzi che hanno creato problemi agli impianti che regolano la circolazione dei treni e al funzionamento di alcuni passaggi a livello. A farne le spese, la regolarità del servizio ferroviario della mattinata di ieri, in particolare sulla linea Mantova-Cremona-Milano e sulla Cremona-Crema-Milano via Treviglio. I problemi hanno riguardato anche la Brescia-Cremona e la Codogno-Cremona. Pesanti i disagi per i passeggeri, in particolare per i pendolari che ieri dovevano viaggiare per lavoro o studio.

L’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana ha permesso di risolvere il problema tecnico, ma ci sono volute ore, in pratica quasi l’intera mattinata. Inevitabili i ritardi pesantissimi, a cui si sono aggiunte alcune cancellazioni, decise da Trenord per cercare di bilanciare il traffico sulle tratte, stravolto dai deficit orari. Sulla Mantova-Cremona-Milano, ad esempio, i disservizi hanno riguardato sia il regionale 2156 delle 6,07 dal capoluogo virgiliano, sia il successivo delle 6,42. Il primo è arrivato a Cremona con un ritardo di quasi mezz’ora, poi cresciuto sino a sfiorare i 50 minuti al capolinea di Milano Centrale. Il secondo ha avuto un andamento quasi simile, con un deficit orario che ha raggiunto i tre quarti d’ora. Ancora peggio è andata a chi è salito a bordo del regionale 2164 delle 8,42 da Mantova per il capoluogo regionale, atteso a Cremona alle 9,30. In città il ritardo è stato di 50 minuti, al capolinea di oltre un’ora.

In difficoltà anche pendolari e studenti cremaschi che utilizzano i treni della linea per raggiungere Milano o spostarsi a Crema per frequentare le superiori. I due principali diretti del mattino per la metropoli, il 10604 e il 10606, hanno accumulato ritardi nell’ordine dei 15-20 minuti. Il regionale degli studenti, il 10648 delle 6,52 da Cremona, atteso alle 7,30 a Crema, ha accusato 45 minuti, saliti poi a oltre 50 all’arrivo a Treviglio. Trenord ha cancellato il convoglio delle 7,41 da Cremona. Il 10613 delle 6,07, primo convoglio del mattino dalla cittadina bergamasca in direzione Cremona, è giunto a destinazione con 42 minuti di ritardo. Il successivo 10615 ha accumulato quasi mezz’ora. I problemi sulla Cremona-Crema-Milano via Treviglio si sono risolti nella tarda mattinata, mentre sulla Mantova-Cremona-Milano alcuni convogli locali, dunque relativi alla tratta tra il capoluogo virgiliano e la città, i ritardi si sono protratti sino al primo pomeriggio, seppur più contenuti rispetto alle ore iniziali della giornata.