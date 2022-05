Scambio kappao, inizio di maggio con treni in maxi ritardo

CREMA - Linea ferroviaria per Milano in tilt stamane all’alba per uno scambio rotto. Il guasto si è verificato intorno alle 6,30, causando pesantissimi ritardi per i principali convogli dei pendolari diretti a Milano per lavoro o per frequentare l’università. In difficoltà anche gli studenti delle superiori cittadine che vivono nei paesi lungo la linea Cremona-Crema-Milano via Treviglio. Il regionale che li porta in città ha infatti accumulato 36 minuti di deficit orario.

Ancora peggio è andata ai passeggeri a bordo o in attesa del diretto 10604 delle 6,04 da Cremona per Milano (senza cambio a Treviglio): 57 minuti di ritardo a causa dello stop forzato nella stazione di Castelleone per lo scambio guasto. Stessa sorte per chi doveva salire sul diretto successivo per il capoluogo regionale, il 10606 delle 6,35 da Cremona: una sosta prolungata a Soresina, ha causato un ritardo di 40 minuti. Impossibile dunque arrivare in orario al lavoro per centinaia di cremaschi.