Piccione in auto, perde il controllo del mezzo e abbatte 4 paletti

PIADENA DRIZZONA - Entra un piccione dal finestrino, la conducente perde il controllo e abbatte quattro paletti della pista ciclopedonale. Il singolare incidente si è verificato domenica in via Roma. Protagonista, suo malgrado, una donna, non residente a Piadena Drizzona, che alla guida di una Fiat 600 stava viaggiando in direzione di Cremona.

Dopo aver superato il passaggio a livello lungo la Brescia-Parma, che divide via Cavallotti da via Roma, improvvisamente da un finestrino aperto è entrato il volatile e la conducente si è, comprensibilmente spaventata, tanto da farle perdere il controllo della vettura.

La donna si è proiettata verso destra finendo contro i paletti metallici del vialetto. Fortunatamente la signora non ha riportato conseguenze fisiche, ma sicuramente è uscita scossa dall’episodio. Quando sono arrivate le forze dell’ordine hanno potuto constatare che il piccione si trovava ancora nell’auto e pertanto la dinamica è stata del tutto chiara.

Il danno ai paletti e alla vettura dovrebbe essere risarcito dall’assicurazione.