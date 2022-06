Vergine Maria in sfilata, Arvedi: "Immagini stonate perché offendono la sensibilità altrui"

CREMONA - Anche il Cavalier Giovanni Arvedi è intervenuto sugli eccessi del Cremona Pride, in particolare sull’episodio della Vergine Maria portata su un baldacchino con i seni di fuori. “Questi simboli non hanno nulla a che vedere con la legittima tutela dei diritti e la lotta all’omofonia e alle discriminazioni. Sono immagini stonate perché offendono la sensibilità altrui”, ha commentato il Cavaliere, esprimendo “stupore e rammarico” per il fatto che nessuna autorità sia intervenuta.

Una rappresentazione giudicata blasfema, subito contestata sui social, dove nel mirino è finito in particolare il sindaco, Gianluca Galimberti, per il patrocinio concesso all’evento. «Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettoso della fede cristiana, che si rivendicano i diritti» si è alzato il coro di diversi esponenti locali della destra, dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d’Italia.

FOTO: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA