Sguardi indiscreti: lite con un passeggero del bus, 51enne trasportata in ospedale

PANDINO - Lite a bordo dell’autobus tra Milano e Pandino questa mattina alle 8.30. Una coppia - ragazzo e ragazza poco più che 20enni - ha un diverbio con un passeggero “accusato” di lanciare sguardi indiscreti alla giovane. I toni si surriscaldano e ne segue una colluttazione. E non finisce qui: la ragazza se la prende con una passeggera 51enne straniera e le due vengono alle mani. Il ragazzo interviene colpendo la donna alla nuca. Il bus si ferma poco fuori Pandino per consentire l’intervento di carabinieri e 118. La 51enne viene trasportata in ospedale a Lodi in codice verde. I due giovani che hanno seminato scompiglio vengono identificati dai militari di Crema: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.