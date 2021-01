Sul bus senza mascherina, lite e poi sputo all’autista

POZZAGLIO (7 gennaio 2021) - Voleva salire sull’autobus senza mascherina e al rimprovero dell’autista ha risposto con uno sputo. Risultato: conducente in quarantena preventiva e mezzo sottoposto a sanificazione. Protagonista del brutto gesto un ragazzino di circa 15 anni – del quale non si conosce ancora l’identità, ma la sua descrizione è stata fornita ai carabinieri – che martedì pomeriggio alle 16.15 si trovava in compagnia di una coetanea alla fermata di Pozzaglio, sulla linea extraurbana Cremona-Pontevico. L’autobus di Km, vuoto, era diretto al capolinea in città.

