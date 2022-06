Incendi nel carcere di via Ca' del Ferro: Sappe, rivolta annunciata

CREMONA - È dura la protesta del Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, dopo gli incendi appiccati la notte scorsa dai detenuti nelle loro celle nel carcere di Cremona. «Una rivolta annunciata - ha affermato Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sappe -. A Cremona la situazione è sfuggita di mano all’Amministrazione e fortunatamente nessun poliziotto è rimasto ferito. Solo tanto lavoro per il personale di polizia penitenziaria, che sta lavorando a Cremona senza adeguati strumenti e in forte sotto organico soprattutto nelle ore serali e notturne».

«La rivolta - ha aggiunto il segretario generale del Sappe, Donato Capece - riapre la ferita delle condizioni della struttura penitenziaria cremonese e quindi l’inefficienza di un’amministrazione penitenziaria locale e soprattutto regionale che nonostante le continue segnalazioni continua ad ignorare le problematiche». Capece ha quindi ricordato «gli ultimi eventi critici" accaduti nel carcere di Cremona, l’incendio «doloso» nelle celle con un poliziotto finito in ospedale e l’aggressione di un detenuto che ha tentato di strangolare un agente: «Tutto questo - ha concluso - è frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sappe sulle condizioni di sicurezza dei poliziotti che lavorano nel carcere di Cremona». (ANSA)