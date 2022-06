Stanga, Ferrari fra le eccellenze del Miur

CREMONA - L’Istituto tecnico di scienze agrarie «Stanga» ha partecipato, come da tradizione, alla gara nazionale degli istituti agrari indetta dal Miur e rivolta agli studenti frequentanti il quarto anno. Nello specifico, quest’anno la gara si è svolta presso l’istituto agrario «Garibaldi - Da Vinci» di Cesena.

Gli studenti che hanno partecipato alla competizione per l’anno scolastico 2022/2023 sono stati in tutto 48.

Andrea Ferrari, della classe quarta B dello Stanga, si è classificato al quarto posto.

Per la scuola di via Milano questo piazzamento di Ferrari a livello nazionale è un bel segnale, un segnale di rinascita e, soprattutto, un riscontro al di fuori della cerchia locale del percorso formativo messo in atto dallo «Stanga», tenendo conto del peso e delle difficoltà affrontate da tutte le istituzioni formative negli ultimi due anni, flagellati dalla pandemia e dai suoi effetti sui ragazzi.

LA GRADUATORIA SUL SITO DEL MINISTERO

La graduatoria dei primi dieci classificati verrà riportata sulla pagina del Ministero dedicata alle Eccellenze. E sempre i primi 10 classificati, saranno ospiti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in una giornata dedicata agli studenti provenienti dalle varie scuole e considerati tra i migliori d’Italia.

Anche questa è un’opportunità importante per lo «Stanga» per ribadire come l’istituto di scienze agrarie, che vanta una lunga tradizione quasi secolare e una diffusione su tutto il territorio provinciale, sia il baluardo per il ricambio generazionale, per la formazione di chi sarà chiamato ad agire nel comparto agroalimentare, di cui la provincia di Cremona è leader nel settore agro-zootecnico.

È in questa prospettiva di eccellenza del sapere che la posizione a livello nazionale di Andrea Ferrari illustra la forza della formazione di primo livello.