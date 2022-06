Miss Italia, anche Cristina Fiorello tra le più belle della Lombardia

CASALMAGGIORE - Continua l’avanzata di Cristina Fiorello, la 24enne studentessa universitaria di Agoiolo, frazione di Casalmaggiore, nel concorso di Miss Italia.

Ieri sera alla discoteca Mascara di Mantova Cristina si è aggiudicata il secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, passando così direttamente alle finali regionali.

La 24enne ha fatto così il bis di quanto realizzato nel 2019, sempre al Mascara, quando conquistò il secondo posto, venne premiata con la stessa fascia e si aggiudicò il passaggio nelle regionali.

«Siamo soddisfatte perché Cristina si e aggiudicata una delle dieci fasce nazionali più ambite», commenta la mamma Angela, che ha sempre seguito passo passo la figlia nelle sue partecipazioni ai concorsi di bellezza. Contentissima, naturalmente, si dichiara Cristina, che ora pensa alla prossima tappa.

Il via libera per le selezioni provinciali tenute a Mantova è stato rilasciato il 14 maggio scorso a Zanica (Bergamo), in località Rosa Bianca, dove si è svolto il casting e Cristina è stata selezionata, tra le oltre sessanta partecipanti.

La miss di Agoiolo in passato ha preso parte a Miss Intercontinental Italy e a Miss International. Ha al suo attivo diverse partecipazioni a eventi collegati a Miss Italia e da qualche tempo ha un contratto come figurante per programmi di Mediaset.

Cristina in passato ha conquistato il secondo posto su venti concorrenti con il diritto a prendere parte alla selezione conclusiva per la finale mondiale di Miss International, che vede 69 Paesi coinvolti. La GD model agency di Milano, che da tre anni ha il mandato di Miss Intercontinental per svolgere in esclusiva le selezioni su tutto il territorio italiano, l’aveva richiamata, credendo molto in lei.

Tre anni fa Cristina decise di ritirarsi dalle competizioni per Miss Italia per concentrarsi sull’università — è al quarto anno di Giurisprudenza a Parma —ma senza rinunciare a coltivare la sua passione per la moda, le sfilate e i concorsi di bellezza.

La 24enne ha anche sfiorato il podio nella categoria moda al talent show «Bravissima», ideato e realizzato da Valerio Merola. Ha girato uno spot di una vasca idromassaggio, ha fatto servizi fotografici e piccoli lavori, ma resta comunque fermo il suo obbiettivo di arrivare alla laurea.

A fare il tifo per lei, oltre a mamma Angela, ci sono sempre papà Michelangelo, la sorella Emanuela e il fratello Alessandro.