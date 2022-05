Il grande rifiuto, Cauzzi: "Non accetto il riconoscimento del Comune"

CREMONA - "Non apprezzo chi è stato artefice o connivente nel causare i danni alla mia persona ed ora - a parole - manifesta un plauso che è solo apparenza, arrivando anche a proclamare una 'coerenza' che evidentemente non appartiene a chi la invoca". Non ci sta Angela Cauzzi, l'ex sovrintendente del Teatro Ponchielli di fatto silurata dal sindaco Gianluca Galimberti. Non ci sta e in una lettera aperta inviata al presidente del consiglio comunale Paolo Carletti, ai consiglieri comunali e alla città, rifiuta l'onorificenza che le è stata assegnata nei giorni scorsi.

