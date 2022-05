Disabili e autonomia: inaugurata la struttura semiresidenziale

RIVOLTA D'ADDA - Una struttura semiresidenziale dedicata ad utenti diversamente abili, ideale per abituarli ad un’ulteriore autonomia.

Questa è «Viviamo insieme», ricavata dalla riqualificazione del rustico (un fabbricato di 114 metri quadrati di superficie che un tempo fungeva da alloggio del custode, garage e legnaia) situato in fondo al giardino di Villa Colnaghi, in via Galilei, che da alcuni anni è sede dell’associazione Camminiamo Insieme e che ne ospita il Centro Socio Educativo.

Il pubblico presente all'inaugurazione della struttura



«Viviamo insieme» è operativa da quasi un anno e mezzo ma per via dei vari lockdown causati dall’emergenza Covid non era mai stata ufficialmente inaugurata. Si è provveduto a farlo nel tardo pomeriggio di venerdì, alla presenza delle autorità comunali, del parroco don Dennis Feudatari che ha impartito la benedizione, del maresciallo dei carabinieri di Rivolta Stefano Mazzarotto, dei vertici del Lions Club Adda Milanese e del suo gemello tedesco, il Lions Club di Melsungen (rappresentato dal presidente Werner Valentin), e dei vertici di Camminiamo insieme, attiva nel mondo della disabilità da ventitré anni, e che proprio grazie a Viviamo insieme ha ulteriormente alzato l’asticella della propria offerta socio-educativa.

I 150.000 euro che sono serviti per realizzare «Viviamo insieme» sono stati reperiti da un fondo regionale tramite Comunità Sociale Cremasca per 20.000 euro, da un bando della Fondazione Cariplo per circa 70.000 euro seguito da Gino Manfredi, dal Lions Club Adda Milanese che in occasione del 50° di fondazione e dal Lions Club tedesco gemellato hanno donato 25.0000 euro, da un contributo della ditta rivoltana Filmag per l’acquisto degli arredi e un mutuo acceso da Camminiamo insieme presso la Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco.

«Progettata dall’architetto rivoltano Angelo Manfredi –ha precisato Remo Bravi, presidente di Camminiamo insieme, nel suo intervento di saluto — questa struttura è nata grazie ad uno sforzo notevole di più soggetti ed è dedicata alla memoria di Giulio Mazza, medico di base a Rivolta e socio quasi fondatore del Lions Club Adda Milanese».

La struttura «Viviamo insieme» può ospitare fino a cinque persone. Attualmente gli utenti che ne sono ospiti rimangono fino alle 18,30. Da giugno vi sarà un ulteriore step progettuale, con la permanenza dei ragazzi fin dopo cena dopodiché si comincerà con i pernottamenti.