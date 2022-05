Festa in paese, «Il venerdì tonico» ha fatto centro

PIADENA DRIZZONA - Dopo tante discussioni, polemiche, un rinvio per maltempo, qualche stop, timori, frenate e accelerazioni, “Il venerdì tonico” ieri sera si è finalmente tenuto. Ottenendo un successo strepitoso.

Piazza Garibaldi, a partire dalle 20, si è gradualmente riempita di giovanissimi fino a toccare il massimo afflusso intorno alle 23.30.

Gabriel Baltag e Aathi Selva, i due ragazzi del paese che tenacemente hanno organizzato l’evento per animare il paese, incassano così i complimenti di tutti: «E’ stato quasi commovente vedere tanti ragazzi insieme...vedere il paese "rianimato" per una sera. Complimenti ai ragazzi che hanno organizzato e ci hanno creduto fino in fondo. Ottimo risultato direi», uno dei commenti social alla serata.

Gli organizzatori della manifestazione

Presente anche il sindaco Matteo Priori, che ha dato l’ok a Gabriel e Aathi: «Ho scritto loro questa mattina complimentandomi per com’è andata la serata. Tantissimi ragazzi, tutto è filato liscio e credo che tutto il paese abbia beneficiato della manifestazione».

Anche il consigliere Luigi Pagliari è intervenuto a controllare la situazione: «Ho sempre creduto in questa manifestazione e ho cercato in tutti i modi che venisse effettuata anche quando tutto sembrava finito. Grazie ai ragazzi che l’hanno organizzata, al sindaco, agli amministratori comunali e a tutti i piadenesi doc che hanno sempre sostenuto questa bellissima festa. I gufi sono usciti sconfitti. Forza Piadena avanti così e mai mollare». Ad animare il tutto la vice di Miky Remmi, il dj locale Fefo e direttamente dai migliori locali della Lombardia Andrea Grasselli in arte ATCG.