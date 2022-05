Day Hospital oncologico, il cantiere verso la fine

CASALMAGGIORE - Proseguono a ritmo serrato i lavori, voluti dal Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, per la realizzazione del nuovo Day Hospital oncologico presso l’ospedale Oglio Po. E i nuovi ambienti esterni ed interni stanno sempre più prendendo forma. I lavori si dividono in tre progetti: il giardino (a sua volta suddiviso tra giardino interno ed esterno), le opere murarie del reparto vero e proprio e l’acquisto dei nuovi arredi.

Il giardino interno



«Ognuno di questi progetti — dicono al Rotary — è stato finanziato in parte con bandi: rispettivamente 80 mila euro dalla Fondazione Cariplo, cui si è aggiunta la corposa donazione di 80 mila euro da parte del Gruppo Saviola, 125mila euro circa a finanziare il 90% dell’importo totale dal Gal Terre del Po e 20 mila euro da Fondazione Comunitaria». A questi 300 mila e oltre euro già disponibili, «si sono aggiunte le donazioni fatte da cittadini e associazioni attraverso il sostegno degli Amici dell’Ospedale Oglio Po, tanto che al raggiungimento dell’importo complessivo necessario per coprire le spese — che si attesta attorno ai 450 mila euro — mancano poco più di 50 mila euro».

La sala d'attesa

Le immagini testimoniano l’avanzamento dei lavori, diretti da Fabio Poli ed eseguiti dalla ditta Amadini per le opere murarie e Dellavalle Giardini di Castelfranco d’Oglio, frazione di Piadena Drizzona, per quanto riguarda la parte verde. I giardini esterni sono stati ultimati giovedì, come evidenziano le immagini delle aiuole e degli alberi. Un’altra foto documenta lo stato dei lavori nel giardino interno, dove si notano il nuovo fondo, i contenimenti delle aiuole e i corridoi che si formano. Una ulteriore foto illustra la parte esterna dal reparto, con l’ampio passaggio di collegamento, e infine due immagini di interni, tra cui la sala d’attesa destinata ad ampliarsi sensibilmente.



L’intenzione dei soci del Rotary, i cui responsabili seguono quotidianamente i lavori, è di poter inaugurare il nuovo reparto a luglio. Rispetto allo stato precedente del reparto, è già evidente che si tratterà di una vera rivoluzione.