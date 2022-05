Ex Snum, dal 30 maggio l’avvio del cantiere. Modifiche alla viabilità

CREMONA - Il Comune di Cremona comunica che lunedì 30 maggio iniziano i lavori nell’ex area Snum. Come è noto nell’area sorgerà un’area commerciale di medie dimensioni a servizio del quartiere. La ditta incaricata inizierà con tutti gli interventi necessari per avviare il cantiere. Dal 9 giugno inizieranno gli interventi di modifica della viabilità su via del Giordano, all’incrocio con via Bosco e via Mosa.

Verranno spenti e rimossi i semafori, sarà posizionata una rotatoria provvisoria per consentire la sperimentazione e la verifica della funzionalità della stessa. Si è deciso di attendere la fine del periodo scolastico per ridurre al minimo il disagio per i cittadini considerata la presenza di diversi scuole nella zona.