Giuseppe Conte a Crema lunedì 30 maggio

CREMA - Lunedì 30 maggio alle 20:30 circa in piazza Duomo a Crema sarà presente il presidente Giuseppe Conte, a sostegno della candidatura a sindaco di Manuel Draghetti. Il Presidente aveva già incontrato personalmente Manuel Draghetti a Roma nelle scorse settimane, assicurandogli il suo supporto, ed in quell'occasione aveva invitato tutti i cittadini Cremaschi ad avere fiducia nella nostra lista, presente sul territorio da anni. Con la presenza di lunedì, il presidente Conte vuole rimarcare il suo appoggio alla lista di Crema e sottolineare l'importanza per il M5S di questo appuntamento elettorale cittadino.