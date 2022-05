Traffico, chiuse vie Sesto, Nazario Sauro e Giuseppina

CREMONA - Nell’ambito di una verifica complessiva della rete stradale e dei manufatti di competenza del Comune di Cremona, programmata nel corso del 2022, giovedì 26 e venerdì 27 maggio in orari notturni verranno condotte analisi sul posto lungo le vie Sesto, Nazario Sauro e Giuseppina. Le indagini sono finalizzate alla verifica delle condizioni strutturali dei manufatti presenti lungo queste arterie e interessano il manufatto di via Sesto su via Seminario, il manufatto di via Nazario Sauro sul Naviglio Civico e il manufatto di via Giuseppina sul Cavo Cerca. Questo tipo di operazioni richiede l'impiego di mezzi per le prove di carico delle strutture e la conseguente verifica delle condizioni delle stesse attraverso misurazioni topografiche.

Per avere una corretta valutazione dei risultati, le strade interessate saranno completamente chiuse al traffico: via Sesto (altezza sovrappasso via Seminario) dalle ore 21 alle ore 23 del 26 maggio; via Nazario Sauro (all’altezza del supermercato Rossetto) dalle ore 23 alle ore 01 del 27 maggio; via Giuseppina (all’intersezione con via Cavo Cerca) dalle ore 01 alle ore 03 del 27 maggio. La chiusura del traffico ordinario avverrà con l'assistenza del personale e dei mezzi del Servizio Segnaletica di AEM Cremona S.p.A. e del personale della Polizia Locale di e saranno attuate le seguenti deviazioni: