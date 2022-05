Sigarette, Giornata mondiale senza tabacco: le iniziative in provincia

CREMONA - Il 31 maggio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale senza Tabacco, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1988.

Sono più di 8 milioni le persone che muoiono ogni anno a causa delle gravi e numerose patologie croniche correlate al consumo di tabacco.

In Italia, il consumo di prodotti del tabacco è tuttora la principale causa di mortalità prevenibile; si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti (il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne). Per quanto riguarda i tumori, il tabacco è il fattore di rischio con maggiore impatto, al quale sono riconducibili almeno 43.000 decessi annui.

LE INZIATIVE DELL'ATS VAL PADANA

Al fine di sensibilizzare la collettività su questa importante tematica di salute pubblica, l’ATS della Val Padana ha chiesto la collaborazione delle ASST del proprio territorio, delle LILT provinciali di Cremona e Mantova, degli Uffici Scolastici Territoriali di Cremona e Mantova e la disponibilità delle Scuole di ogni ordine e grado, per organizzare una serie di iniziative, eventi ed incontri, volti ad approfondire le conoscenze sulla dannosità del tabacco, oltre a sostenere e incoraggiare tutti i fumatori che desiderano smettere, stimolando la motivazione alla cura di sé.

L’ATS della Val Padana ha realizzato una brochure divulgativa che raccoglie tutti gli appuntamenti della settimana libera da tabacco (23 – 31 maggio) promossi dalle ASST delle due province di afferenza; in particolare, l’ATS ha organizzato due eventi online rivolti agli studenti delle scuole secondarie dal titolo “Be Smart, Don’t Start”.

Entrambi gli eventi si svolgeranno il 31 maggio, proprio in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco: il primo dalle 9 alle 10 presso l’Istituto Comprensivo Mantova 1 “Alberti”, dove interverranno Francesca Palladino - Dirigente Scolastico dell’Istituto stesso, Valter Drusetta – Educatore professionale dell’UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti di ATS della Val Padana, Franco Olivetti – Presidente LILT Mantova, Francesco Benelli - Psicologo del SerD dell’ASST di Mantova e Carmen Melone – Referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova; parteciperà anche la Consulta Provinciale degli Studenti.

Il secondo evento online si svolgerà dalle 11.00 alle 12.30 ed è rivolto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Cremona; interverranno Laura Rubagotti – Dirigente dell’UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti di ATS della Val Padana, Elisabetta Ferrari – Referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Roberto Poli – Direttore del SerD dell’ASST di Cremona, Antonio Prete – Direttore del SerD dell’ASST di Crema, Carla Fiorentino – Presidente LILT Cremona, Gloria Molinari – Coordinatore attività setting scolastico - UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti di ATS e la Consulta Provinciale degli studenti.

“L’ATS della Val Padana intende rinnovare con forza e determinazione lo sviluppo dei programmi per la promozione di stili di vita salutari e ambienti liberi dal fumo come contrasto delle malattie cronico-degenerative. – dichiara Laura Rubagotti –. Il coordinamento di questi eventi pensati per la settimana libera dal tabacco, promossa dalla nostra Agenzia, in stretta collaborazione con le ASST, le LILT di Cremona e Mantova, gli Uffici Scolastici Territoriali e le Scuole, testimonia l’impegno dell’ATS nel promuovere la cultura della prevenzione”.

Lo slogan: "Il tabacco: una minaccia per il nostro ambiente", tema della campagna globale dell’OMS

“Infine – conclude Rubagotti – martedì 31 maggio, presso la Direzione Generale delle sedi ATS di Mantova e Cremona saranno allestiti degli spazi verdi in cui saranno collocati alberi, simbolo della vita che respira, libera dal fumo”.

Tale azione vuole rafforzare il messaggio dell’importanza degli stili di vita salutari in ogni fase della vita, collegandosi idealmente allo slogan: "Il tabacco: una minaccia per il nostro ambiente", tema della campagna globale dell’OMS per la Giornata mondiale senza tabacco 2022.