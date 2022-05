Polizia di Stato, strumenti utili contro stalking, bullismo e violenza di genere

CREMONA - Domani, 25 maggio 2022, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato promuoverà un’iniziativa di informazione e di sensibilizzazione sul fenomeno presso il piazzale della locale stazione ferroviaria dalle ore 11. Verrà distribuito di materiale divulgativo realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e della Comunicazione.

In particolare, verranno distribuiti dei pieghevoli informativi e segnalibri in cui sono illustrate alcune notizie utili sugli uffici e i numeri da contattare, ma soprattutto, consigli e raccomandazioni indirizzate a chi vive situazioni di disagio o incertezza familiare e affettiva tanto da volersene allontanare. Le informazioni riguardano anche i fenomeni di stalking e violenza di genere che spesso sono cause determinanti dell’allontanamento volontario dall’ambiente domestico anche di minori costretti ad assistere a scene di violenza e sofferenza, esponendosi ad evidenti pericoli, e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in cui le generazioni più giovani si trovano ormai sempre più sovente coinvolte.

«La Polizia di Stato - recita un comunicato -, con l’Ufficio Minori presente in ogni Questura, si pone come struttura impegnata con professionalità e sensibilità nell’ascolto, nell’informazione e nell’intervento, mentre con la Polizia Postale e delle Comunicazioni fornisce strumenti e risorse all’avanguardia per la tutela dal cyberbullismo e da tutte le altre insidie derivanti dall’uso improprio ed illecito della rete».