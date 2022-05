In moto senza patente, assicurazione e revisione: oltre 6 mila euro di multa

CREMONA - E' stato fermato questa mattina in piazza Roma da una pattuglia di Pronto intervento della Polizia locale, mentre era a bordo di un motociclo. Il conducente, un italiano classe 1988, però, durante il controllo per accertamenti, è stato trovato privo della patente di guida (mai conseguita), senza il veicolo assicurato e privo della revisione ormai da diversi anni. Per il 34enne è scattata inevitabilmente la contestazione per guida senza patente, per guida senza assicurazione e veicolo non revisionato in modo ripetuto. Una vera batosta le sanzioni amministrative, che ammontano a oltre 6mila euro, mentre è stato applicato sia il fermo che il sequestro del veicolo.