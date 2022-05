Ratatuia e Autosburla, un successo da record

SORESINA - Oltre tremila palati soddisfatti dallo Street Food, settecento posti a sedere occupati, il mercato della Ratatuia coi suoi 67 espositori preso d’assalto nonostante il caldo africano e, per non farsi mancare nulla, il fiore occhiello: il ritorno, dopo due anni, dell’Autosburla cioè la Formula 1 delle macchine fatte in casa, con l’incoronazione del Rione Santa Croce, a grandissima sorpresa.

I vincitori di Santa Croce, i Miliunari

La Pro loco ha sudato mille camicie e forse più per restituire alla città il suo grande evento ma ne è valsa la pena e la collaborazione coi Fioi De Suresina, infallibili quando si parla di movida, e con la Consulta Giovani ha fatto il resto.

Di più vecchio dell’Autosburla a Soresina c’è forse la Latteria, probabilmente la Pro loco, di certo i Rioni. Insomma, non stupisce che dopo due anni tutta la città, ma in realtà sarebbe più corretto dire mezzo Cremonese, sia tornata sugli spalti a osservare la competizione ‘artigianale’.

Dalla Madonnina, al secondo posto, i Singhen

Come da tradizione, si sono contesi il Volante d’Oro i ragazzi e le ragazze della Madonnina capitanati da Antonio Ardigò, del San Rocco col leader Maurizio Pizzamiglio, del San Francesco guidato da Alice Prestipino e del Santa Croce di Michele Cremona. E' stato proprio quest’ultimo rione, conosciuto anche per l’autoironia sul suo ridotto palmares, a inanellare una serie di vittorie e conquistare il podio. Madonnina, S. Rocco e Francesco (ultimi forse solo perché fiaccati da un infortunio, pur tra le ovazioni di prestazione) sugli altri gradini, nell’ordine. Il team di Pizzamiglio non resta a bocca asciutta: finisce infatti qui la medaglia, tutta in rosa, del miglior giro.

San Francesco, J’Ernani

«Non c’è dubbio, questa è stata una straordinaria edizione – commenta Pier Paolo Bolzoni, presidente della Pro loco – con ottimi i numeri, anche al di sopra delle aspettative. Nonostante l’afa anche lo Street Food e il mercato sono andati alla grande e questo ci riempie di gioia».