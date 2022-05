Giappone in Fiera, con il Carpe Koi bersaglio centrato

CREMONA - L’unico campionato internazionale di carpe giapponesi in Italia si è concluso oggi a CremonaFiere nell’ambito di un nuovo evento dedicato al mondo delle carpe Koi e alla cultura giapponese. Italian Koi Expo, l’esposizione dedicata al mondo delle carpe giapponesi, ha fatto da cornice al grande ritorno del Koi Show in Italia, all’interno del Japan Show.

Determinante per l’ideazione e l’organizzazione della manifestazione è la sinergia nata dall’esperienza organizzativa di CremonaFiere, la specializzazione di Petsfestival srl e la profonda conoscenza del settore accompagnata all’entusiasmo e alla passione per le carpe Koi di IKA (Italian Koi Association).

PRIMA EDIZIONE: I VINCITORI

La prima edizione di Italian Koi Expo ha visto sfidarsi oltre 150 carpe, provenienti da Italia ed Europa, in totale 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu. A valutarle sono stati giudici ZNA di fama internazionale: Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Dirk de Witte (Belgio) e Ruud Besems (Olanda), decretando vincitori.

Una delle carpe del campionato internazionale

Premio di categoria per la prima e seconda classificata di ognuna delle sette classi di lunghezza e delle sedici categorie ammesse, premi speciali “Best in Variety” assegnati alla koi più bella di ogni varietà e premi Champion: Baby, Young, Adult, Mature, Supreme, Grand e Jumbo Champion.

“Sono felice di aver trovato l’appoggio e l’entusiasmo di una grande squadra per riportare un evento così importante in Italia – spiega Sebastiano Adami, presidente di IKA (Italian Koi Association) - . Ringrazio CremonaFiere e Petsfestival per la fiducia e la preziosa collaborazione. Il lavoro di squadra è un valore aggiunto nella realizzazione di una Manifestazione della portata di Italian Koi Expo”.

“Siamo soddisfatti della prima edizione di Italian Koi Expo e Japan Show – commenta Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere -. Abbiamo posto le basi per un evento duraturo e di successo che diventerà un appuntamento annuale”.

LA PROSSIMA EDIZIONE NEL 2023

La prossima edizione di Italian Koi Expo e Japan Show si terrà a CremonaFiere il 20 e 21 Maggio 2023. Intanto Cremona festeggia il grande successo della prima edzione, molto partecipata e coinvolgente con numerosi workshop e approfondimenti sul benessere delle carpe koi e del laghetto, diversi spunti culturali che hanno avvicinato due mondi apparentemente lontani: l’angolo calligrafia e la vestizione del Kimono a cura dell'associazione culturale Lailac; L'arte del Kintsugi a cura di Chiara Lorenzetti, restauratrice ed esperta di kintsugi; lo Spettacolo di tamburi Taiko, tanti laboratori di origami, presentazione libri, workshop di wabikusa e kokedama.