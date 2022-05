Japan Show, la cultura giapponese sbarca a CremonaFiere

CREMONA - Taglio del nastro per il Japan Show - Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe giapponesi in programma a CremonaFiere oggi e domani.

All’inaugurazione hanno preso parte il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni, il direttore Generale Massimo De Bellis, il console del Giappone a Milano Amamiya Yuji, l’assessore al turismo, commercio e sicurezza del Comune di Cremona Barbara Manfredini, l’assessore allo sport Luca Zanacchi, Sebastiano Adami presidente di Ika e Giandomenico Paglieri presidente di PetFestival.

RICCO PROGRAMMA

Il ricco programma eventi messo a punto da CremonaFiere in collaborazione con associazioni culturali, esperti di settore e professionisti, vuole offrire al visitatore l’opportunità di immergersi in colori e tradizioni del mondo nipponico, di accostarsi al magico mondo delle carpe Koi e di approfondirne aspetti più tecnici e specifici.

“La manifestazione di oggi acquista un valore ancora maggiore se si considera il momento storico che stiamo vivendo - ha dichiarato Biloni -. In un momento difficile come quello che oggi sta vivendo il mondo con una guerra che divide le culture, noi proponiamo l’idea di unione dei popoli attraverso la diffusione della cultura: questa è la missione della Fiera: mettere insieme appassionati e imprese”.

Determinante per l’ideazione e l’organizzazione della manifestazione è la sinergia nata dall’esperienza organizzativa di CremonaFiere, la specializzazione di Petsfestival srl e la profonda conoscenza del settore accompagnata all’entusiasmo e alla passione per le carpe Koi di IKA (Italian Koi Association).

ATTESISSIMO KOI SHOW: DOMANI LE PREMIAZIONI

Oggi ha, infatti, preso il via l’attesissimo Koi Show – Campionato internazionale di carpe giapponesi cuore pulsante di Italian Koi Expo, con 25 vasche gara e oltre 150 esemplari iscritti dall’Italia e dall’Europa. Domani la premiazione dei vincitori della competizione che sta facendo confluire a Cremona migliaia di appassionati.

Molte le altre discipline e particolarità nipponiche, dalla pittura Sumi - e con i laboratori a cura del maestro Beppe Mokuza, alla meditazione zen, dall’arte alla natura, con la prestigiosa collezione di Suiseki esposta da Carlo Maria Galli, suisekista di fama internazionale, che proporrà due volte al giorno appuntamenti divulgativi dal titolo “Suiseki, i grandi lavori della natura” per illustrare caratteristiche e peculiarità delle pietre in esposizione.

I workshop di wabi-kusa e kokedama con il famoso aquascaper ITAU Roberto Bielli, i consigli per la prevenzione e il benessere del laghetto proposti dal biologo Andrea Gollin e i workshop sulla valutazione delle carpe koi e su come riconoscerne il potenziale, tenuti da Ronald Stam, Ruud Besems e Tiebo Jacobs sono alcuni dei focus tematici specifici e qualificati che si svolgeranno nelle due giornate di Manifestazione.

Non mancheranno all’appello i tamburi Taiko, presentati dall’Associazione Taiko Lecco con esibizioni musicali e sessioni di prove per il pubblico, e dimostrazioni di Ikebana e di incensi giapponesi e cerimonia del Te a cura di Parsifal Yoga Academy.

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali “Best in Variety” e premi Champion, si terranno domani 22 maggio alle ore 16 nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association).

Maggiori informazioni e il programma eventi completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.japanshow.it.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/PAOLO CISI