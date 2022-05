Degrado, a porta Romana giardino abbandonato da 2 anni

CREMONA - È polemica sulle condizioni del giardino di piazza IV Novembre, inaccessibili da ormai due anni. Attacca Forza Italia. «Fin dal suo esordio, l’attuale amministrazione comunale ha ripetutamente ostentato il proprio profilo green, propagandando l’attenzione al verde pubblico e al decoro urbano. Ma vivendo la città, ogni cittadino può constatare la distanza tra le promesse e la realtà — affondano subito il colpo Carlo Malvezzi, Federico Fasani e Saverio Simi —. Tra le innumerevoli situazioni di abbandono, decadenza e trascuratezza, poniamo l’accento sul giardino di piazza IV Novembre, nota anche come Porta Romana».

I giardini di porta Romana



Lo scenario: «Da oltre due anni viene precluso l’accesso di una vasta area a causa della presenza di vistosi avvallamenti e sollevamenti nella pavimentazione provocati dall’emergere dall’apparato radicale delle piante e dalla mancanza di adeguata manutenzione programmata — descrivono lo scenario capogruppo e consiglieri azzurri —.Con la sua prolungata e ingiustificata inerzia, il Comune di Cremona è riuscito perfino a vanificare parzialmente l’impegno dell’Esselunga, che da anni si è assunta l’onere di manutenere gli alberi e tutti gli elementi verdi della piazza. In questo lungo periodo, l’amministrazione comunale non è mai intervenuta per risolvere il problema che è andato via via aggravandosi, ma si è limitata ad apporre delle transenne con affissi dei cartelli di divieto di accesso in corrispondenza dei varchi della recinzione, impedendo così ai residenti del quartiere, in particolare agli anziani e ai bambini, di poter disporre di un luogo confortevole, decoroso e sicuro dove poter trascorrere momenti di convivialità e di socialità».

Vanno sistemati camminamenti, arredi, recinzione e illuminazione



Per questo Forza Italia ha presentato un ordine del giorno che sollecita sindaco e giunta a dare mandato agli uffici comunali affinché venga redatto un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza.

«Vanno sistemati camminamenti, arredi, recinzione e illuminazione — declinano gli interventi necessari i consiglieri —. Le risorse necessarie a restituire ai cittadini del quartiere di Porta Romana un’area verde accogliente, sicura e decorosa vanno recuperate nell’ambito del bilancio 2022/2023. E se necessario, si potrebbe adeguare il piano triennale delle opere pubbliche, inserendo la previsione dell’intervento. Confidiamo che la maggioranza voglia accogliere la nostra proposta, consentendo il recupero di un’area verde pericolosa e inspiegabilmente abbandonata».