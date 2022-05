Dopolavoro Ferroviario, salta l'apertura agli esterni

CREMONA - «Insieme all’associazione nazionale Dopolavoro ferroviario abbiamo condiviso il vostro pensiero in merito all’ingresso giornaliero degli esterni e abbiamo deciso di sospendere immediatamente l’iniziativa». Lo ha annunciato questo pomeriggio il direttore generale della Canottieri Dlf, Andrea Cambiati, durante l’assemblea informativa straordinaria a cui hanno preso parte circa 200 persone. All’annuncio è scattato l’applauso liberatorio degli iscritti.

«Alla sospensione dell’iniziativa — ha aggiunto — seguirà nell’immediato il ritiro del progetto presentato in Comune per il riconoscimento della pubblica utilità. Verrà rivisto e condiviso preliminarmente con gli iscritti nel caso di una sua eventuale nuova presentazione in Comune».

Resta in piedi invece, con l’approvazione dell’assemblea, la sperimentazione degli ingressi per le attività sportive con l’impegno di una verifica in corso d’opera. E restano anche gli ingressi stagionali in prova, ma per una sola stagione non ripetibile e non due, come prevedeva la proposta originale.