Incendio nel Parco Oglio Nord, salvati due pescatori sorpresi dal rogo

ROBECCO D'OGLIO - Incendio ieri pomeriggio in una zona protetta del Parco Oglio Nord nella zona compresa tra Robecco d'Oglio e Pontevico. Una vasta area boscosa è stata distrutta dalle fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco. Due pescatori invece, che si trovavano lungo le sponde del corso d'acqua, sono stati tratti in salvo dagli agenti della polizia intercomunale dei due paesi rivieraschi. Ancora da chiarire le origini del rogo. Il ponte, che collega le sponde cremonese e bresciana, è rimasto chiuso per un paio di ore.