Getta un mozzicone di sigaretta e prendono fuoco i piumini dei pioppi

SESTO CREMONESE - Principio di rogo prontamente domato dal vigile Alessandro Salimbeni nella tarda mattinata di oggi a Sesto. È successo intorno alle 12:45 in fregio alla pista ciclopedonale che costeggia la comunale Sesto Casanova, sull'area verde meglio nota come 'Crotta Bassa'. A prendere fuoco sono stati i piumini dei pioppi. Non si sono incendiati da soli, però. La colpa, come confermano alla polizia locale, è stata di un mozzicone di sigaretta gettato incautamente da un ragazzino che insieme ad altri coetanei passeggiava sulla ciclabile. Un amico ha provato a spegnerlo con una maglietta, ma ha peggiorato le cose. Avvisato da un cantoniere del Comune, il sovrintendente Salimbeni ha raggiunto la zona e con l'estintore in dotazione all'auto di servizio ha iniziato le operazioni di spegnimento, evitando che le fiamme si propagassero. Poi ha avvisato i vigili del fuoco di Cremona che hanno ultimato le operazioni.