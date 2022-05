Incendio sul pontile turistico, salvata dal rogo la motonave Stradivari

BORETTO PO - Ha rischiato di essere coinvolta da un incendio questa mattina la motonave Stradivari del capitano Giuliano Landini. Intorno alle 5 infatti è divampato un incendio nella baracca-deposito posta sul pontile turistico Giudecca di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. A notare il fumo è stato un passante, Daniele Pasini, che si è avvicinato al lido e ha visto le fiamme e chiamato immediatamente i vigili del fuoco, giunti poi da Guastalla e da Viadana (la squadra che poi ha "smontato" di turno alle 8). Il comandante Landini ha spostato la motonave, allontanandola dal pontile per evitare rischi. L'imbarcazione ristorante non ha subito alcun danno.