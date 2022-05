«A tu per tu con le Università», al via dal 23 maggio

CREMONA - Le attività di informazione e orientamento per i ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e le loro famiglie proseguono con la rassegna “A tu per tu con le Università”, l'area web in aggiornamento costante e i colloqui personalizzati con gli esperti di orientamento in presenza allo sportello di via Palestro 17 e online.

Questa rassegna prende il via dopo la conclusione del Tour nelle scuole cittadine, che ha visto coinvolte 35 classi in cinque tappe per un totale di oltre 700 studenti, nell'ambito delle iniziative del Salone dello Studente Young, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona.

“La formula itinerante del Salone dello Studente in Tour - commenta Maura Ruggeri, Assessore all'Istruzione e alle Risorse Umane del Comune di Cremona – proposta per l'edizione 2022 è risultata vincente e ha raccolto l'apprezzamento di tutti i partecipanti: la possibilità di tornare in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado con un evento personalizzato per ogni Istituto aderente ha consentito di rispondere in modo efficace alle esigenze dei ragazzi, offrendo una panoramica completa dell’offerta formativa di loro interesse, oltre che altre informazioni utili, con tempistiche che si sono ben sposate con la gestione delle attività scolastiche. Ringrazio dunque le scuole, le università, le accademie e tutte le realtà che hanno collaborato con il Servizio Informagiovani per l'organizzazione di un'iniziativa così importante per i nostri giovani. Ma il Salone dello Studente Young non finisce qui: è infatti in partenza la nuova edizione della rassegna ‘A tu per tu con le Università’ in occasione della quale il mondo universitario cittadino si confronterà, nel corso di incontri online e in diretta, con i ragazzi in procinto di scegliere il percorso dopo la maturità”.



“A tu per tu con le università - prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Lavoro del Comune di Cremona – si presenta per l'edizione 2022 in una nuova veste. Abbiamo infatti voluto dare voce direttamente ai giovani con la costruzione di un'esperienza di peer education nell'ambito delle azioni del Progetto ‘IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani’ (di cui il Comune di Cremona è capofila) finanziato da Regione Lombardia e in collaborazione con ANCI Lombardia attraverso il bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2021’: saranno infatti loro, formati e coordinati dai nostri esperti in orientamento, a condurre in prima persona le interviste a direttori, docenti, studenti ed ex studenti delle Università cittadine: siamo convinti che sapranno interpretare le esigenze dei loro coetanei ed offrirci, attraverso il loro punto di vista, spunti importanti sui quali riflettere e da cui partire per progettare attività di orientamento ancora più efficaci”.



La rassegna “A tu per tu con le Università” prenderà il via lunedì 23 maggio: si parlerà di offerta formativa, servizi per gli studenti, modalità di accesso ai corsi di laurea, progetti, sbocchi professionali ed opportunità per rispondere in modo concreto alle domande e curiosità dei ragazzi, chiarire dubbi e approfondire tutti gli aspetti di maggiore interesse.

Direttori, docenti, studenti e laureati delle Università cremonesi saranno intervistati da circa 30 ragazzi delle classi quinte degli Istituti che hanno preso parte alle tappe del Salone in Tour: Liceo “S. Anguissola”, Liceo “D. Manin” e I.I.S. “A. Ghisleri”, “A. Stradivari” e “J. Torriani”.

Gli appuntamenti si svolgeranno in diretta streaming e saranno trasmessi sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell'Informagiovani del Comune di Cremona e potranno essere visti anche sull'area web del Salone dello Studente Young accessibile: dalla homepage del sito www.salone-studente.it dalla homepage del sito dell'Informagiovani.

Per chi non potesse seguire gli appuntamenti in diretta, le interviste saranno registrate e saranno disponibili per la fruizione on demand sugli stessi canali.