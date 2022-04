Salone dello Studente Young: inizia il tour

CREMONA - Con la prima tappa del tour al Liceo Statale “D. Manin” ha preso il via questa mattina l'edizione 2022 del Salone dello Studente Young, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie. Nel corso della mattinata, gli oltre 160 ragazzi delle otto classi V del Liceo Classico e Linguistico hanno potuto visitare le postazioni delle università allestite lungo i corridoi della scuola e confrontarsi con i referenti delle realtà presenti per raccogliere informazioni e materiale utile, chiarire dubbi e togliersi anche qualche curiosità.

«La principale novità del Salone Young 2022 - dichiara Maura Ruggeri, Assessore all'Istruzione - è il ritorno del tour in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado cittadine, un ritorno fortemente atteso sia dai ragazzi che da scuole, università e altre realtà aderenti all'iniziativa. La formula itinerante offre infatti la possibilità di una forte personalizzazione di ogni giornata grazie ad una stretta collaborazione tra il Servizio Informagiovani e i docenti referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado e delle Università, che ringrazio, al fine di offrire ai ragazzi informazioni, approfondimenti e strumenti utili ad affrontare la scelta del percorso post-diploma o l'ingresso nel mondo del lavoro in modo consapevole ed efficace. L'azione di orientamento del Salone dello Studente che ha preso avvio oggi proseguirà nel corso dell'anno attraverso la rinnovata area web del Salone Young, gli incontri di orientamento nelle scuole, le consulenze personalizzate con gli esperti in orientamento dell'Informagiovani e altre iniziative in fase di organizzazione con l'obiettivo di offrire un accompagnamento concreto e mirato ai nostri ragazzi in un momento importante come quello che si apprestano a vivere».

“L'area web del Salone dello Studente Young - prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Lavoro del Comune di Cremona - è stata aggiornata e rinnovata per l'anno 2022 in modo da consentire l'accesso ad un quadro dettagliato della proposta universitaria, con un particolare focus su quella cittadina e di altre importanti università presenti nei territori limitrofi, oltre che ad approfondimenti su altri percorsi di formazione post-diploma, sul mondo del lavoro e tanto altro. Ma non finisce qui. All'area web del Salone Young si va ad aggiungere da quest'anno un nuovo strumento per i ragazzi: Talent Hub, la piattaforma regionale per l'orientamento formativo e professionale, frutto di un lavoro portato avanti da una rete di Comuni che si è consolidata nel tempo e che si sta configurando come sistema coordinato di servizi per l'orientamento a livello regionale, in grado di accompagnare i giovani nelle scelte importanti per il loro futuro. Attraverso Talent Hub è infatti possibile per i ragazzi accedere ad informazioni e approfondimenti su università e master, accademie e conservatori, ITS e IFTS, educazione professionale, professioni in divisa, ma anche ad offerte di lavoro e tirocinio, ad una serie di indicazioni e strumenti utili per la ricerca del lavoro e al supporto degli orientatori esperti dell'Informagiovani”.

Il Salone dello Studente Young 2022 torna a far tappa in tour nelle scuole secondarie di secondo grado cittadine: secondo un calendario concordato e con una formula personalizzata per ogni Istituto aderente, gli studenti delle classi V potranno incontrare i referenti di università, accademie e altre realtà del mondo della formazione e del lavoro che saranno a loro disposizione con spazi informativi per illustrare le caratteristiche dei corsi di laurea proposti, i piani di studio, i servizi offerti e i possibili sbocchi professionali, per approfondimenti e momenti di confronto e, secondo la formula scelta, presentazioni in aule dedicate su prenotazione. Di seguito, il calendario delle prossime tappe del Tour 2022: