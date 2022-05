Oncologia, donati gli arredi della terrazza per i pazienti

CREMA - Dentro un reparto di Oncologia tre cose assumono un valore particolare agli occhi del malato: la qualità delle cure (questa la diamo per scontata), l’atteggiamento delle persone che curano (medici ed infermieri) e gli spazi dove il paziente vive il suo percorso di malattia.

“Oggi ci ritroviamo insieme in questa terrazza, adiacente il reparto di oncologia, dove i nostri malati, per qualche momento, dimenticano di essere in ospedale, si sgravano del peso della loro diagnosi e delle loro terapie. Una persona si siede qua e si sente sollevata, si sente più ‘a casa’. Forse una piccola cosa, ma dal valore immenso”.

A parlare è il primario del reparto di Oncologia, Maurizio Grassi, dell'Asst di Cremache prosegue: “In memoria dell’amato signor Vincenzo Cavagnoli, la moglie insieme alla famiglia ed agli amici, hanno donato gli arredi di questo spazio, rendendolo più accogliente e vivibile. Un gesto di grande sensibilità che l’esperienza vissuta ha esplicitato. Quindi noi, interpretando il sentimento dei nostri pazienti, non possiamo che dire ‘grazie’ per la donazione, esprimendo grande apprezzamento e riconoscenza per la donazione di questi arredi”.