Telefonino rubato in un bar, un uomo denunciato per ricettazione

SORESINA - I carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per ricettazione un cittadino straniero con precedenti di polizia a carico. Le indagini hanno preso avvio a seguito di un furto commesso in un bar del paese la notte del 22 marzo mediante la forzatura della grata di una finestra del locale. Dal bar era stato preso il cassetto del registratore di cassa contenente la somma di 150 euro e un telefono cellulare usato come utenza dell’esercizio commerciale. Era anche stato danneggiato l’impianto di videosorveglianza interno, rubando l’hard disk del sistema per impedire che fossero visibili le immagini del furto. I militari hanno quindi attivato le indagini e accertato che il telefono rubato era stato utilizzato il giorno stesso del furto per alcune chiamate. Attraverso i numeri chiamati è stato quindi possibile accertare che il telefono era in quel momento in uso al cittadino straniero. Al termine dell’attività di indagine, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per ricettazione mentre il telefono non è stato recuperato perché l’uomo non è più presente in paese e non è stato rintracciato.