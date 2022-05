'Monticelli nel cuore', svelata la lista civica di Gimmi Distante

MONTICELLI - Si chiama ‘Monticelli nel cuore’ la lista civica (ma appoggiata dai partiti del centrodestra) che ricandida a sindaco Gimmi Distante, primo cittadino uscente e sfidante di Martina Affaticati. Proprio Distante svela i componenti del suo gruppo, fra conferme e new entry. «I candidati sono espressione di un gruppo più allargato di lavoro – spiega –. Sono molto contento della lista, che rappresenta la società civile e con un equilibrio fra uomini e donne. Anche al di fuori della lista, comunque, stiamo trovando grande sostegno. I partiti politici del centrodestra ci appoggiano e li ringraziamo, ma quasi la totalità dei candidati non ha tessere. Sono certo che ognuno di loro saprà fare del proprio meglio e insieme potremo ricordare ai monticellesi quanto è stato fatto e far capire quanto ancora possiamo fare».

Il logo, continua Distante, vuole rappresentare anche il primo mandato: «In questi cinque anni ci abbiamo messo energia, voglia di fare, passione, appunto cuore. Nonostante le difficoltà incontrate, come ad esempio la pandemia». Ma il nome ‘Monticelli nel cuore’, aggiunge, indica anche l’appartenenza al paese. E infine dal logo deriva lo slogan: ‘Continuando con passione’. Distante conclude: «Sarà nostro compito raccontare quanto abbiamo fatto, che è quasi il 100% del programma elettorale. Lo avremmo completato se non fosse stato per la pandemia e per le cose che abbiamo scoperto una volta eletti, come ad esempio la necessità degli interventi sismici per adeguare le scuole ai parametri di legge, o l’illuminazione pubblica obsoleta». L’infopoint della lista sarà aperto da domani mattina in via Martiri, di fronte all’ex Consorzio. E i candidati si alterneranno per raccogliere opinioni, idee, o semplicemente per incontrare i cittadini.

CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA MONTICELLI NEL CUORE: