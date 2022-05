Monticelli, corsa a sindaco: Martina Affaticati sfida Gimmi Durante

MONTICELLI D'ONGINA - Martina Affaticati, candidata sindaco per la lista civica “Monticelli Attiva” e dunque sfidante del sindaco uscente Gimmi Distante, ha ufficializzato la sua lista. “Nasce da un percorso civico di partecipazione durato mesi in cui decine di monticellesi hanno studiato il territorio, ascoltato le necessità delle persone e individuato le proposte per rendere Monticelli più attiva e più vicina ai cittadini - spiega -. Siamo un gruppo di monticellesi uniti dall’idea che il nostro paese meriti di più, che possa essere un paese attivo, in cui vi sia attenzione per tutti. Dai giovani agli anziani, con uno sguardo più vicino al sociale, alle esigenze della scuola e al futuro dei bambini che saranno i futuri cittadini. Proprio pensando a loro vogliamo impegnarci per l’ambiente, per creare un futuro migliore in cui vivere e lavorare. In un paese attivo come quello che stiamo progettando vogliamo ricreare una rete tra il Comune e le altre istituzioni: sono tante le occasioni perse e a farne le spese sono stati gli abitanti di Monticelli. Un paese più attivo e più vicino alle persone darà risposta alle necessità sia del capoluogo che delle frazioni”. La presentazione ufficiale della lista si terrà il 17 maggio dalle ore 19 presso l’Agriturismo Bassanine di Fogarole. I componenti sono:

Matteo Agnelliti , 28 anni

, 53 anni Lucio Burgazzi , 49 anni

, 59 anni Lorena Martani , 50 anni

, 65 anni Chiara Nolli , 28 anni

, 34 anni Antonio Saraconi , 69 anni

, 41 anni Elena Villa, 35 anni.