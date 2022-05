Comitati di Quartiere 4 e 6, sabato 14 maggio al voto per il rinnovo

CREMONA - Il prossimo appuntamento per il rinnovo dei Comitati di quartiere è sabato 14 maggio dalle 14,30 alle 18,30. I Quartieri interessati sono il 4 (Cambonino) e il 6 (Zaist – Annona – Lucchini – Stadio).

Per il Quartiere 4 i candidati sono 8:

Molardi Epifanio

Tacchini Paola

Benedini Katia

Abbruzzese Massimo

Compiani Cristian

Fogazzi Domenico

Croci Antonio

Lodigiani Matteo.

Il seggio sarà nella sede del Comitato di Quartiere, in piazza Aldo Moro, 1.

Per il Quartiere 6 i candidati sono 7:

Castelli Remo

Arcaini Lucio

Beccari Gian Emilio

Afman Diana

Sforza Pier Luigi

Alquati Bonisoli Stefano

Ferrari Giulio.

Il seggio sarà nella sede del Comitato di Quartiere, in piazza Aldo Moro, 1.

Per votare si deve risiedere o possedere un’attività nel quartiere, essere iscritti all’Assemblea del Comitato e recarsi al seggio portando un documento di identità. Se non si è ancora iscritti all’Assemblea lo si può fare direttamente al momento del voto e si possono indicare sino a un massimo di tre preferenze. Il personale del Centro Quartieri e Beni Comuni, come sempre, accompagnerà i cittadini attivi dei diversi Comitati nello svolgimento delle diverse funzioni, mettendo a disposizione i materiali e le informazioni necessarie.

I Comitati di Quartiere sono organismi apartitici senza fini di lucro. Operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune e nel rispetto del regolamento comunale. La partecipazione è democratica, volontaria e gratuita.